Kahramanmaraş'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve 20 yıl aranın ardından yeniden kapılarını açan Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, yoğun bir coşkuyla devam ediyor. Fuar, renkli ve bilgilendirici etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bu yıl fuara katılan Kahramanmaraş İtfaiyesi, açtığı stantlarla hem yetişkinleri hem de çocukları bilgilendirerek önemli bir farkındalık oluşturdu. Ziyaretçiler, stantlarda günlük yaşamda ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında değerli bilgiler edindi.

Minik ziyaretçiler için ise fuar, eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Kahramanmaraş İtfaiyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurduğu tırmanma duvarı ile fuara gelen miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşattı. Güvenli bir ortamda tırmanma deneyimi yaşayan çocuklar, hem fiziksel yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu hem de eğlenerek zaman geçirdi.

Tırmanma duvarı, çocukların denge, koordinasyon ve özgüvenlerini geliştirirken, aynı zamanda takım çalışmasının önemini vurgulayan bir aktivite olarak dikkat çekti. Minikler, tırmanma duvarında yeteneklerini test ederken, aileler de çocuklarının güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmesinden memnuniyet duydu.

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle şehrin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.