Yeni uygulamanın özellikle Japonya’dan gelen araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açması bekleniyor.

Yeni vergi sistemi, Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan ülkeleri kapsam dışı bırakırken; Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi otomotivde önemli pazar payına sahip ülkelere ciddi ek yük getirecek.

6 bin – 8 bin 500 dolar arası ek maliyet geliyor

Düzenlemeye göre benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm segmentlerde ek vergi uygulanacak. Yeni yükümlülükler şöyle:

Benzinli ve dizel : %25 veya en az 6 bin dolar

Hibrit (HEV) : %25 veya en az 6 bin dolar

Plug-in hibrit (PHEV) : %30 veya en az 7 bin dolar

Elektrikli otomobiller: %30 veya en az 8 bin 500 dolar

Bu nedenle birçok ithal modelde belirgin fiyat artışlarının yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Resmi Gazete’de Yayınlanan Düzenlemenin 60 Günlük Süresi Doldu

22 Eylül 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatına yönelik ek mali yükümlülükler ilan edilmişti. Bu düzenleme için tanınan 60 günlük uyum süresi 21 Kasım’da sona erdi, böylece 22 Kasım’dan itibaren tüm ithal araçlarda yeni vergiler uygulanmaya başlandı.

AB ve STA Ülkeleri Etkilenmeyecek

Türkiye’nin STA imzaladığı ülkeler ve AB’den gelen araçlar yeni vergilerden muaf. Bu nedenle:

Etkilenmeyen markalardan bazıları:

Volkswagen, Renault, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz, Opel, MINI, Land Rover, Jaguar, Hyundai, Kia, vb.

Fiyatı En Çok Artacak Modeller: Japon Araçlar

Yeni düzenlemenin en sert etkisi Japon otomobillerinde hissedilecek. Özellikle hibrit SUV modelleri için yüksek vergi yükü öngörülüyor.

Fiyatı yükselmesi beklenen modellerden bazıları:

Nissan X-Trail e-POWER

Subaru Forester, Crosstrek

Suzuki Jimny

Toyota RAV4 Hybrid, Corolla Cross, Land Cruiser Prado

Honda Civic, CR-V, HR-V, Jazz

Lexus NX, RX, LBX

ABD’den İthal Araçlara Uygulanan Ek Vergiler Kaldırıldı

2018’den bu yana ABD’den gelen araçlara uygulanan yüksek ek vergiler (ICE için %60, elektrikli için %50) yeni kararla kaldırıldı. Böylece Tesla ve bazı Ford modelleri için Türkiye pazarında daha rekabetçi fiyatların önü açılmış oldu.

ÖTV Düzenlemeleri: Yerli Üretime Destek

Düzenlemeler aynı zamanda ÖTV tarafında da değişiklikler içeriyor. Yerli binek araçlarda ÖTV 5–10 puan düşürülürken, ithal lüks araçlarda oranlar 10–20 puan artırıldı. Elektrikli ve plug-in hibrit modellerde ise ÖTV oranları 15’er puan artırılarak yeni matrah eşikleri belirlendi.