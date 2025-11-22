Lider Galatasaray ile puan farkını 1’e indiren Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı derbi öncesi Rize deplasmanından hatasız ayrılmak istiyor. 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe Derbi Öncesi 3 Puan Peşinde

Sezondaki son dört maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray’ın son iki haftadaki puan kayıplarını iyi değerlendirerek milli araya liderin yalnızca bir puan gerisinde, ikinci sırada girdi. Kayserispor'u 4–2 yenerek moral depolayan sarı-lacivertliler, bu hafta Rize deplasmanından da galibiyetle dönüp derbiye avantajlı çıkmak istiyor. Fenerbahçe, Rize’de alacağı üç puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Rizespor Sürpriz Peşinde

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde mücadele eden Rizespor, bu sezon çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında sahasında sürpriz yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Rizespor–Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Rizespor–Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Çağatay Altay yönetecek.

Fenerbahçe’de Rize Deplasmanında Semedo ve Szymanski Yok

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, gördüğü kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Milli takım kampında sakatlanan Sebastian Szymanskinin tedavisi ise sürüyor.

Semedo ve Szymanski’nin yanı sıra, milli takımdan döndükten sonra üst üste yoğun maç trafiğine çıkan Edson Alvarezin durumu da belirsizliğini koruyor. Alvarez’in oynayıp oynamayacağına teknik heyet son kontrollerin ardından karar verecek.