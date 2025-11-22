Maraş burması, Afşin ters lalesi, Maraş sümbülü, Uludaz uğur böceği ve Germanicia Antik Kenti mozaiklerinden esinlenen takıların hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

Projeye katılan öğrenciler hem deneyim kazanıyor hem de kentin kültürel mirasının çağdaş bir dille geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, çalışmada son aşamaya gelindiğini belirterek, ortaya çıkan ürünlerin Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Kurşun, proje kapsamında kente özgü figürleri modern takı tasarımlarına uyarladıklarını söyledi.

"Programımızda başlattığımız projede artık somut sonuçlar elde etmeye başladık. Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel zenginliklerini küpe, kolye, broş ve bilezik gibi takılara dönüştürmeyi planlamıştık. Bugün bu planlarımızı hayata geçiriyor ve bu değerlerle güçlü bir kültürel bağ kuruyoruz. Ürünlerimizde hem kentin kadim tarihinden hem de doğal güzelliklerinden esinlendik."

Uluslararası platformlarda tanıtılacak

Üretilen takıların uluslararası platformlarda tanıtılmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurşun, "Bu ürünlerin gerçekten eşsiz olduğunu düşünüyoruz. Tasarımdan dijital modellemeye, oradan döküm ve parlatmaya kadar geçen süreçte ortaya çıkan çalışmaların dünya çapında tanıtımını amaçlıyoruz. Kahramanmaraş'ın kültürel ve doğal zenginliklerini, hazırlanan takı tasarımlarıyla uluslararası fuarlarda tanıtmak istiyoruz. Bu alanda iddialıyız çünkü ortaya çıkan ürünlerin geri dönüşleri çok güzel oldu." diye konuştu.

Takılarda kullanılan figürlerin çıkış noktasının Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri olduğunu ifade eden Kurşun, projenin öğrenciler için de önemli tecrübe alanı oluşturduğunu belirtti.

Kurşun, "Öğrencilerimiz, projenin her aşamasında görev alıyor. Tasarımların çiziminden dijital ortama aktarılmasına, dökümden parlatmaya ve kaynak işlemlerine kadar tüm süreçlere dahil oluyorlar. Böylece reel üretim sahasında takının nasıl ortaya çıktığını görerek ciddi bir deneyim kazanıyorlar." dedi.