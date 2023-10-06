‘İthib İhracata Değer Katanlar’ Ödül Töreninde; 5 Yıldız, 28 Platin, 28 Altın, 9 Dış Ticaret Sermaye Şirketi, 97 Gümüş, 300 Bronz, 186 Başarı Ödülü Sahiplerini Buldu.

Bu Kapsamda Şehrin Ve Ülkenin Bir Markası Olan Kipaş Holding Ödül Töreninde 5 Yıldız Ödülünden Birini Alarak Geceye Adeta Damgasını Vurdu.

Özel gecenin ardından alınan ödül ile ilgili açıklamada bulunan kahraman şehrin ve iş dünyasının ağabeyi konumunda yer alan aynı zamanda ülke genelindeki başarılı yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren kipaş holding yönetim kurulu başkanı Hanefi öksüz şu ifadelere yer verdi;

Bu değerli ödül, uzun yıllardır süregelen çalışmalarımızın, stratejilerimizin ve küresel pazardaki liderliğimizin bir yansımasıdır

Ayrıca Bu ödül, Kıpaş Holding olarak sürdürdüğümüz yüksek standartlara ve sürekli gelişime olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Yurtdışındaki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kaliteli ürünlerimizi sunma konusundaki kararlılığımızı güçlendirmekte ve ileriye taşımaktadır.

Kıpaş Holding ailesi olarak, bu ödülü almanın gururunu yaşıyor ve küresel pazardaki etkimizi artırmak için daha da motive oluyoruz. Gelecekte de aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam ederek, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz.

