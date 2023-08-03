Kahramanmaraş İTÜ mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz’ın davetleri ile Depremin merkez üssündeki son durumu yerinde görmek ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Kahramanmaraş’a gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Ve Bölüm Dekanları, Başkonuş Yaylası’nda İTÜ mezunları ile bir araya geldi.

Mezunlar burada hem geçmişi yâd etti hem de Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş için önemli bilgileri uzman kişilerden dinledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan İTÜ Rektör Yard. Prof. Dr. Mustafa Kumral, Kahramanmaraş halkının içinin rahat olmasını, en az 250-300 yıl Kahramanmaraş’ta böylesine yıkıcı bir afetin meydana gelmeyeceğini söyledi.

İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu’da 6 Şubat depremlerinin jeolojik yönleri, kentin yeniden inşası sürecinde atılması gereken adımlar ve hasarlı binaların güçlendirilmesinde dikkat edilmesi gerek hususlar hakkında bilgi verdi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’da depremden bu yana üniversite olarak tüm imkânlarımızı deprem bölgesine seferber ettik dedi.

Kahramanmaraş İTÜ mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz’da davetimizi kırmayarak gelen İTÜ rektörümüze ve akademisyenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz, günün anısına İTÜ rektörü Prof. Dr. Koyuncu’ya Maraş gülü hediye etti.

Rektör Koyuncu’da Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Dernek Başkanı Erdoğanyılmaz’da plaket takdim etti.