Rezerv alanlardaki yapılar ve TOKİ konutlarını ziyaret eden Mandal, devletin afet sonrası toparlanma sürecinde güçlü bir şekilde çalıştığını belirterek, “Devletimizin gücü her sorunu çözmeye yeter” dedi.

Söyleşide, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve İstiklal Üniversitesi rektörleri ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da söz alarak, şehrin ekonomik ve sosyal durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ise Kahramanmaraş’ın deprem riski açısından güvenli bölgelerden biri olduğunu belirterek, “Burada 200-300 yıl boyunca büyük bir deprem beklenmiyor. Yatırımcılar için en güvenli şehirlerden biri Kahramanmaraş’tır” ifadelerini kullandı.