İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kestiği noktadaki jeopolitik konumuyla diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumda bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da ortasında bulunuyor. Ülke olarak adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz. Biz bu potansiyelimizin iyi işlendiği takdirde stratejik bir güce dönüşmesinin yanında, ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğine inanıyor ve bugüne kadar da bu doğrultuda küresel ölçekte yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yapmaktayız."