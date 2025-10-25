Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.
Mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu da aracıyla sel sularına kapılmıştı.
Kaptanoğlu'nu aramak için 44'ü dalgıç, 177 personel görev almış çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.
Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde ulaşıldı.