Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.

Yerel Seçim 31 Mart'ta Yapılacak! Yerel Seçim 31 Mart'ta Yapılacak!

İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.30'da gerçekleşen deprem yerin 6,44 kilometre derinliğinde oldu.