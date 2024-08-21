Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İzmir'de takibe alınan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.
Operasyonun detayları
Belirlenen adreslere baskın yapıldı, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 zanlı yakalandı. Organize suç örgütü çökertildi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında zanlıların örgüt kurarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediklerini belirtti.
Operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Editör: Yunus Firdevsoğlu