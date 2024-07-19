Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda dün çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 4 gece görüşlü helikopter, 40 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 21 tanker, 5 arazöz ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 5 TOMA ile destek veriyor.
Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine tehdidi önlendi.
Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Çamlık Caddesi üzerindeki tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)