Türkiye, dün İzmir'de yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor.

Gaziemir ilçesinde, gece 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

Arka koltuktan ateş etti

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran anlar araç kamerasında

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor.

Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"Bir anda gasp fikri geldi"

Aysal, polisteki ifadesinde "Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim." dedi. Aysal'ın mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa 'Pişmanım' dediği öğrenildi.

Meslektaşlarından konvoy

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Oğuz Erge'nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri, Oğuz Erge'nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti.

Taksici Erge'nin cenazesi, Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Erge'nin cenazesi, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.