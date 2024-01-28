İzmir Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün, Yurtlarında kalan öğrencileri aracılığıyla depremden etkilenen illerimizde uygulamakta olduğu YA DE (Yurt Afet Destek Ekibi) Projesi kapsamında Kahramanmaraş’taki depremzede ailelere gıda, giyim ve hijyenden oluşan yardım malzemeleri gönderildi.

Bu iyilik hareketinde bizde varız diyerek çalışmalara başlayan GSB İzmir İl Müdürlüğü KYK öğrencileri, kendi imkanları ile oluşturdukları giyim, gıda, hijyen ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan yardım paketlerini İzmir İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Müdürlüğünün organizesiyle kilometrelerce yol kat edip yine kendi elleriyle Kahramanmaraş'ı depremzede vatandaşlara dağıtarak İzmir'den Kahramanmaraş'a uzanan bir gönül köprüsü kurdu.