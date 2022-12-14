İl genelinde etkisini süren sağanak yağış sele sebep olurken 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin bir kadın olduğu aktarılırken yaşının 95 olduğu açıklandı.

Caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Araçlar ve sürücüler sel sularında mahsur kalırken, belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etti.

Sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.