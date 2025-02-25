Kahramanmaraş’ta karayolu üzerinde motosikletleriyle trafik güvenliğini tehlikeye atan iki sürücüye idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, karayolu üzerinde motosiklet kullanan iki şahsı tespit etti. Yapılan incelemelerde, Ö.A. (22) ve Y.A.Y. (21) isimli kişilerin, motosikletleri trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kullandıkları belirlendi.

Ekipler, söz konusu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 maddesi uyarınca adli işlem başlatırken, Karayolları Trafik Kanunu gereği toplamda 10 bin 292 TL idari para cezası uyguladı.