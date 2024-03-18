Bu kapsamda aranan şahısların yakalanması için istibari çalışmalarını sürdüren ekipler; hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. isimli şüpheliyi, hakkında "Kasten Yaralama" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından kesinleşmiş toplam 15 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan K.E. isimli şüpheliyi yakalayarak adliyedeki işlemlerini tamamladıktan sonra cezaevine teslim etti.