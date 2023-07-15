Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden duyduğu gururu dile getirdi. Çöpel, 7 senedir düzenlenen tüm etkinliklere katıldığını belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemiz çok güzel yerlere geldi" dedi.