Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma trafik ekipleri, trafik denetimi ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Göksun Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Göksun-Elbistan yolundaki denetimde, şehirlerarası taşıma yapan yolcu otobüslerini durdurarak sürücüler ve yolculara emniyet kemeri, hız kuralları ve dinlenme sürelerine ilişkin uyarıda bulundu.

Ekipler ayrıca yakın dönemdeki otobüs kazalarını örnek göstererek, emniyet kemeri takmanın meydana gelebilecek kazalarda yaralanma ve can kayıplarının azaltılmasında en büyük etken olduğunu vurguladı.