Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul' da birbirinden farklı ve teknolojik devrim yaratacak projeler yarıştı. Onlardan biri de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Talha Onuk'un geliştirdiği balistik plaka ve zırhlama sistemiydi.

Okçuluk temelli antrenör olduğunu söyleyen Onuk, "Antrenör olduğum için orada fiber malzemelerle tanıştım ve Divan-ı Lügat-i Türk'te zırh kelimesinin karşılığı olan "Kuyag" kelimesini de projemizin ismi olarak tescillendirdik." şeklinde konuştu.

Geliştirmiş olduğu balistik plaka ve zırhlama sisteminin üçte bir oranında daha hafif olduğunu belirten Onuk, personelin daha efektif olarak göğüs plakası, balistik başlık ve bunun dışında araç zırhlarında ve bunların içinde kara, deniz ve hava, bütün insanlı-insansız araçlarda kullanılabilecek bir sistem olduğunu ekledi.

"Bunun yanı sıra bu sistem, maliyette de monolitik bir sistem olmadığı ve yerli ve milli imkanlarla geliştirildiği ve üretilebildiği için diğerlerinden yüzde 25 daha ucuza denk geliyor. Maliyet düşürümü de sağlıyor. Ürünümüz bütün testleri geçti ve seri üretim aşamasına geçti. " ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcılarla da bir araya geldiklerini dile getiren Onuk, "Ürünümüzü ve ülkemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Amacımız, yerli ve milli bir şekilde Türk askerine, Türk polisine, Türk jandarmasına hizmet etmek." dedi.