Örgüte ait 18 mağara ve sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Terör örgütü PKK'nın kış aylarında kırsalda yapılanmasını engellemek amacıyla Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de Kahramanlar-44 operasyonu icra edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 72 tim, 981 personelin katıldığı operasyonlarda Jandarma SİHA ve ATAK helikopterleri de kullanıldı.

Operasyonlarda teröristlere ait 18 barınma alanı imha edildi.️ Çok sayıda silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" dedi.