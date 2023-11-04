Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatına hareketlilik getiren Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023, birbirinden anlamlı etkinliği ziyaretçileriyle buluşturuyor.



Etkinlikler kapsamında son olarak ise EXPO 2023'ün katılımcı ülkelerinden biri olan Japonya ile ülkemiz arasında dayanışma köprüsü kurma amacıyla muhteşem bir dinleti programı düzenlendi.

Japon Koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve Şeyma Nalbant ile Türk sanatçıların Türk ve Japon ezgilerini seslendirdiği ‘Dayanışma Dinletisi’ne EXPO 2023 Açık Sahne Sanat Akademisi’nin minik üyeleri eşlik etti.

Onikişubat Belediye Hanefi Mahçiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, belediye meclis üyeleri ve EXPO 2023 ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği dinleti, adeta katılımcıları mest etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mahçiçek, Japon Koto sanatçısı Atsuko Suetomi ve Şeyma Nalbant’a dinletisi için teşekkür ederek, çiçek ve EXPO 2023’e özel tasarlanan hediyelerden takdim etti.

Kısa bir konuşma yapan Başkan Mahçiçek, “Japonya'nın geleneksel enstrümanı 'Koto'yu Türk ezgileri ile birleştirerek bizlere huzur dolu bir gece yaşatan Japon Koto sanatçısı Atsuko Suetomi'ye ve korodaki yavrularımıza teşekkür ediyorum. Katılımcı ülkelerimizşn değerlerini ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Dinleti, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.