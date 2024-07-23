Çanakkale'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından, olası büyük İstanbul depremi ve Asrın felaketinde 11 ilin etkilendiği deprem bölgesi için yeni bir tehlike olup olmadığı soruları gündeme geldi. Aksu Haber olarak, bu önemli soruların yanıtlarını Ekip Arkadaşlarımızın sorularını Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay bakın nasıl yanıtladı.

Çanakkale’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından, akıllarda olası büyük İstanbul depremi ve Asrın felaketinde 11 ilin etkilendiği deprem bölgesi için yeni bir tehlike olup olmadığı soruları belirdi.

Aksu Haber olarak, bu önemli soruların yanıtlarını araştırdık.

Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay. Her depremin bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek önlem alınması gerektiği konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Mehmet Kuruçay, her depremin bir uyarı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, önlem alınması gerektiği konusunda yetkilileri ve vatandaşları uyardı. Kuruçay, "Her deprem, bize olası büyük depremler için bir uyarıdır. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan insanların ve yetkililerin, gerekli önlemleri alması hayati önem taşımaktadır" dedi.