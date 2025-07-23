Arsenal’den Rekor Transfer Hamlesi

Premier League devi Arsenal, 27 yaşındaki İsveçli golcü Viktor Gyökeres ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre:

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Toplamda 73.5 milyon Euro’ya ulaşabilecek bu anlaşma, Arsenal tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Gyökeres Kimdir?

Sporting Lizbon formasıyla geçtiğimiz sezon dikkat çeken bir performans sergileyen Gyökeres, hızı, fizik gücü ve golcülüğüyle öne çıktı. Avrupa devlerinin radarında olan oyuncu için Arsenal, ısrarlı takibini sonuçlandırdı.

Jose Mourinho’dan Dikkat Çeken Açıklama

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gyökeres hakkında şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı:

“Harika bir oyuncu, hiç şüphem yok. Sporting onun etrafında çok uyumlu bir oyun kurdu. Fenerbahçe’ye gideceği yönündeki haberler tamamen yalan. Bu benim savaşım değil ama çok fazla yalan, çok fazla menajer oyunu var.”

Arsenal Taraftarları Umutlu

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, bu transferle şampiyonluk yolunda önemli bir hamle yapmış oldu. Taraftarlar ise sosyal medyada “Gyökeres sonunda bizde!” yorumlarıyla memnuniyetlerini dile getiriyor.