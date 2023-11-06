Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir yolcunun rahatsızlanması sonucu bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'mızda araç içerisinde rahatsızlanan bir yolcumuza sağlık ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferlerimiz geçici bir süre Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."

Metro İstanbul, kısa bir sürenin ardından seferlerin yeniden normale döndüğünü açıkladı.