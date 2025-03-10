Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

'Terörsüz Türkiye' hedefi, Kabine'nin öncelikli gündemi olacak. İmralı'dan terör örgütü PKK'ya kendisini feshetme çağrısı, terör örgütünün bu çağrıya uyacağını açıklaması ve sürecin bundan sonraki yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.

Başıboş köpek sorunu

Başıboş sokak köpeği sorunu da gündemde olacak. Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, bu soruna yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

Ağustos 2024'te çıkarılan yasanın yanı sıra yeni tedbirler konuşulacak.

Enflasyonla mücadele

Ekonomi başlığında, enflasyonla mücadele öne çıkan konu olacak. Devam eden dezenflasyon süreci ve denetimlerin hız kazanması sonrası gıda enflasyonundaki düşüş süreci değerlendirilecek.

Ramazanda denetimlerin sıkılaştırılması ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar ele alınacak.

Dış politika

Kabine Toplantısı'nın dış politika gündemi de yoğun olacak. Suriye'deki son durum ve Gazze'deki gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirilecek.