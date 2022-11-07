Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle Beştepe'de toplandı.

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda öne çıkan başlık.

Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde, muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak.

Gözler çalışma hayatı düzenlemelerinde

Gözler bir taraftan da milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerde olacak.

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında. Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.

Dış politika da kabinenin gündeminde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temaslarının ardından, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya geliyor.

Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.