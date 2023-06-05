Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi açıkladı.

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Fuat Oktay'dan devralan Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Kabinede devir teslim tamamlandı

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını Fuat Oktay'dan devralmanın, kendisi için bir onur olduğunu söyledi.