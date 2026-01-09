Ödül töreninin zirve bölümünde, 520 başvuru arasından seçilen 25 kadın girişimci, başarıları ve toplumsal etkileri dolayısıyla plaket almaya hak kazandı. Kadın girişimciliğinin görünürlüğünü artırmayı ve ekosistemi güçlendirmeyi amaçlayan zirve, bu yönüyle önemli bir buluşma noktası oldu.

Zirve Başkanı ve Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, konuşmasında Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nin kadın girişimcilik ekosisteminin gelişiminde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bu platformun kadınların sürdürülebilir başarılarına katkı sunduğunu ifade etti.

YAPDER Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ise, zirvenin kuruluş amacına değinerek :“Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’ni düzenlemeye karar verdiğimizde kendimize bir söz verdik. Artık kadınların devri olsun, kadınlar dünyayı yönetsin. Çünkü erkeklerin yönettiği dünya çok iyi bir yerde değil; bunu her gün görüyor, izliyor ve yaşıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Zirvenin Kültürel Miras Ödül Töreni bölümünde, kadınların üretimde, kültürde ve toplumsal hayatta güçlenmesine sunduğu katkılar dolayısıyla Kadın Hareketine Katkı Ödülü, Ayça Öksüz’e takdim edildi. Öksüz, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasını kadın emeğiyle buluşturan çalışmaları; yerel değerleri görünür kılan projeleri ve kadın girişimciliğini destekleyen öncü yaklaşımıyla jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Deprem sonrasında da bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Ayça Öksüz’ün projelerinin, yalnızca kültürel mirasın aktarımına değil, aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasına önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda, Öksüz’ün sahadaki emeği, istikrarlı duruşu ve kadın dayanışmasını büyüten çalışmaları özellikle öne çıkarıldı.

Ayça Öksüz’e takdim edilen Kadın Hareketine Katkı Ödülü, Marka Sanat Ajansı Başkanı Nevin Özcan tarafından sunuldu. Törende, bu ödülün bireysel bir başarının ötesinde; kadınların birlikte üreterek ortaya koyduğu kolektif gücün ve dayanışmanın bir simgesi olduğu ifade edildi.