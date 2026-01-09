Yapılan açıklamada, yağış ve soğuk havanın özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. AKOM tarafından paylaşılan meteorolojik verilere göre; Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu’nda yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, bin metre ve üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Şehrin diğer ilçelerinde ise kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

Buzlanma ve Don Uyarısı

Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin artabileceğine dikkat çekildi. Bu durumun başta sürücüler olmak üzere yayalar için de risk oluşturabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ekipler Teyakkuzda

Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı ve ulaşımı aksatmaması adına tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı ve etkin şekilde müdahale edileceği ifade edildi. Ayrıca kış şartlarıyla mücadele sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların ve vatandaş taleplerinin ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesine iletilebileceği hatırlatıldı.