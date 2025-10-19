Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Bağ Bozumu Festivali, ikinci gününde de büyük bir coşkuyla devam etti.

Kadın emeğini, yerel üretimi ve girişimciliği ön plana çıkaran festival, hem üreticilerin hem de vatandaşların buluşma noktası oldu. Etkinlik alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler, el emeği tasarımlar ve Kahramanmaraş’a özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivale ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Dr. Moza Alhosani de katılım sağlayarak üreticilerle bir araya geldi. Dr. Alhosani, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliği ve kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bağ Bozumu Festivali, renkli görüntüler, müzik dinletileri ve yöresel lezzetlerle Kahramanmaraş’ta kültür ve üretimi bir araya getirdi.