Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Kadınların doğayla iç içe vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını artırmaları için her hafta Cumartesi günleri rutin olarak düzenlenen gezilerin bu haftaki rotası şehrin doğal güzelliklerinden Başkonuş Yaylası oldu.

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen kadınlar; doğası, havası, zengin bitki örtüsü ve eşsiz manzarasıyla Başkonuş Yaylası’nda doğayla baş başa kalma, şehrin doğal güzelliklerini tanıma ve sosyalleşme imkânı buldu.

Bir yandan doğada yürüyüş yapan kadınlar bir yandan da temiz havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Katılımcılar çektikleri hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri’nin haftalık periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Kadınlarla Baş Başa Doğa Gezileri’nin katılımcılarından Arzu Uncu, “Bizim için çok güzel bir etkinlik. Moral ve motivasyon açısından çok büyük katkı sağladı. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz” dedi. Mübeyla Özdoğan, “Doğa yürüyüşlerini çok severim. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu, memnun kaldım. Günlük hayatın meşakkatinden uzaklaştık. Depremin getirdiği acıları bir nebze de olsa unuttuk” diye konuştu. Diğer bir katılımcı Sevilay Öğüt, “Burada arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Özellikle biz ev kadınları için çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Leyla Günemez, “Doğayla iç içe yürüyüş yaptık, temiz hava aldık, göl manzarasını izledik. Burada hem kendimizi deşarj ettik hem de yeni arkadaşlıklar kurduk” cümlelerini kaydetti. Sümeyye Asım da, “Büyükşehir Belediyesinin gezisi sayesinde ilk defa Başkonuş Yaylası’nı görme imkânı buldum. Arkadaşlarımla keyifli vakit geçirdik” dedi.