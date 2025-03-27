Abdülhamithan Camiinde gerçekleştirilen etkinlikte namaz çıkışı vatandaşlara Gençlik Meclisi Üyeleri tarafından çeşitli ikramlarda bulunularak Başkan Fırat Görgel’in selamı iletildi.

Ayrıca burada vatandaşlara Gençlik Meclisi ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da çeşitli bilgiler verildi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar büyükşehir belediyesi olarak bu tür programlara çok büyük önem verdiklerini ifade etti.

Gençlik Meclisi üyeleri ise böyle bir programa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.