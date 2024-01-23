İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşı İsmail Süner'in olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana ve Kahramanmaraş'ta "Kafes-32" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de yer aldığı 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

