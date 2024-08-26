Uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçileriyle buluşan ve ilk günkü coşkusunu kaybetmeden devam eden Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, eğlenceli etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Yıllardır izleyicilerin beğeniyle takip ettiği ve televizyon klasiği haline gelen “Şahane Pazar”, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunumuyla KAFUM Fuar Alanı’nda son kez seyirci karşısına çıktı.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, sıcak ve samimi sunumlarıyla 7’den 70’e herkese keyifli anlar yaşattı. Gösterileri ve eğlenceli yarışmalarıyla katılımcıları kahkahaya boğan program, fuar alanını adeta bir şölene çevirdi. Geleneksel Türk mizahının ustaları, seyircilerle kurdukları güçlü iletişimle nostaljik bir yolculuk yaşatarak büyük beğeni topladı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Uygur kardeşler, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Depremden etkilenen şehirdeki bu buluşmanın önemine vurgu yaparak, "Kahramanmaraşlıların böyle bir morale ihtiyacı vardı. Üç haftadır fuarda sahne alıyoruz ve bizler de çok eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.