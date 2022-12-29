Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda erişime açılan Kahraman Gençlik uygulaması on binlerce gence ulaştı. İOS ve Android işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen uygulamanın kullanıcı sayısı 100 bine yaklaştı. Akıllı cihazlara indirilen uygulamaya kayıt olan 15 – 30 yaş arasındaki gençler hem Büyükşehir Belediyesi’nin konser, tiyatro, resim sergisi, gençlik buluşması gibi etkinliklerinden haberdar oluyor hem de etkinlikleri takip ederek çeşitli hediyeler kazanabiliyor. Ayrıca uygulamayı indiren ve ilk kez kayıt yaptıran kullanıcılar 2 GB’a kadar internet hediyesi kazanabiliyor. Kahraman Gençlik uygulaması İOS cihazlarda App Store’den https://apps.apple.com/lk/app/kahraman-gençlik/id1630774367 bağlantısıyla, Android cihazlarda ise Play Store üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kahramangenclik.com&hl=tr&gl=US bağlantısıyla indirilebiliyor.