İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek dini istismar eden DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine sağlanan fon ağının tespiti için çalışma yürüttü.

İllegal para transfer yöntemi üzerinden terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ettikleri ve silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 8 şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi....

İstanbul'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bu adreslerdeki aramalarda 199 bin 420 lira, 16 bin 177 dolar, 10 bin 540 avro, 2 bin 800 Fas dirhemi, 5 bin 377 Mısır paundu, 7 bin Tayland bahtı ile 3 bin Lübnan lirası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 şüphelinin yakalandığı operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

