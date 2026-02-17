Kahramanmaraş genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken, zamanla il genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların alçak kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yer yer etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Özellikle Çarşamba günü, il genelinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Göksun, Tekir, Suçatı, Şahinkayası, Geben, Çukurhisar, Kurucaova ve Andırın çevrelerinde yağışların daha yoğun olabileceği belirtildi. Tekir’den Göksun ve Pınarbaşı istikametine kadar olan güzergâh ile Andırın–Geben–Göksun hattında sulu kar ve yer yer kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Kahramanmaraş’ta çarşamba günü Türkiye genelinde en kuvvetli yağışın görülebileceği illerden biri olabileceği öngörülüyor. Toprağın suya doymuş olması nedeniyle ani sel, su taşkını, toprak kayması ve kaya düşmesi riskine karşı özellikle kırsal ve dağlık alanlarda dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Sıcaklıkların il genelinde güney ilçelerde 10–11 derece, kuzey ilçelerde ise 5–10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; çarşamba günü ise Nurhak, Berit, Engizek ve Binboğa bölgelerinde kısa süreli fırtına benzeri rüzgârların etkili olabileceği bildirildi.

Yetkililer, hava koşullarındaki olası değişimlere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını belirterek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.