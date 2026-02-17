İlk Sahur Ne Zaman Yapılacak?

2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak ilk sahurla başlayacak. Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, imsak vaktine kadar sahurlarını yaparak ilk oruca niyet edecek.

Kahramanmaraş'ta İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?

Kahramanmaraş'ta Ramazan'ın ilk günü 19 Şubat Perşembe saat 05:50'de sabah ezanının okunmasıyla ilk sahur tamamlanmış olacak. İlk iftar ise akşam ezanının 18:22'de okunmasıyla başlamış olacak.

İlk Oruç ve Son Oruç Tarihi

İlk oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan öncesi uzmanından altın değerinde tavsiyeler İçeriği Görüntüle

Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe

İlk oruç 19 Şubat günü akşam ezanıyla açılacak, Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart’ta tutulacak.

Ramazan 2026 Kaç Gün Sürecek?

Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ayın Şubat ve Mart aylarına denk gelmesi nedeniyle günlerin uzamaya başladığı bir dönemde oruç tutulacak.

Kaç Saat Oruç Tutulacak?

2026 Ramazan ayında Türkiye genelinde ortalama oruç süresi 12–13 saat arasında olacak. Günlerin henüz çok uzun olmaması, özellikle çalışanlar için orucu bir nebze daha rahat kılacak.

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı öncesi camilerde, evlerde ve çarşılarda hazırlıklar şimdiden hız kazanmış durumda.