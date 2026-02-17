Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran dev bir şebekeyi çökertti. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 65 milyon TL hareketlilik tespit edilen çete üyelerinden 4’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın, cep telefonu satın almak isterken 250 bin TL dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalarla büyük bir suç ağını deşifre etti.

Sahte İlanlarla Vatandaşları Tuzaklarına Düşürdüler

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden sahte araba parçası ve kiralık ev ilanları vererek Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Şebekenin, "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Maksadıyla Örgüt Kurmak" suçları kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



65 Milyon TL’lik Hesap Hareketliliği

Kahramanmaraş merkezli; Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Kırıkkale illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen toplam 65.000.000 TL (Altmış beş milyon) tutarında devasa bir hesap hareketliliği ortaya çıkarıldı.

4 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden;

4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken,

3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadan Kararlılık Mesajı:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğine yönelik bu tür suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşları sosyal medyadaki şüpheli ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.