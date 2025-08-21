Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi’nde, 20 Ağustos 2025 günü saat 12.00 sıralarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (32) isimli şahıs yakalandı.

Whatsapp Görsel 2025 08 21 Saat 10.54.24 Fd347102

Aynı gün saat 12.45 sıralarında ise Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi’nde, yine aynı suçtan hakkında 18 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (31) gözaltına alındı.

Şampiyon Akedaş İstiklalspor yeni sezona hazır!
Şampiyon Akedaş İstiklalspor yeni sezona hazır!
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Görsel 2025 08 21 Saat 10.54.24 Afa04D23

Her iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.