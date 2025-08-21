Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi’nde, 20 Ağustos 2025 günü saat 12.00 sıralarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (32) isimli şahıs yakalandı.

Aynı gün saat 12.45 sıralarında ise Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi’nde, yine aynı suçtan hakkında 18 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (31) gözaltına alındı.

Her iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.