Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor'un olağanüstü genel kurulu, Şairler Tepesi'nde yoğun bir katılımla tamamlandı. Kulübün geleceği için önemli kararların alındığı genel kurulun divan başkanlığını, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu üstlendi.



Genel kurul, büyük bir birlik ve beraberlik ruhu içinde geçti. Katılımcılar, kulübün geleceğine dair umutlarını ve desteklerini dile getirirken, toplantı sonunda yapılan açıklamada, sürecin kulüp için hayırlı olması temenni edildi.



Kulüp yönetimi, genel kurulun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm üyelere, katılımcılara ve sürece katkı sağlayan herkese gönülden teşekkürlerini iletti. Bu genel kurulun, Akedaş İstiklalspor'un önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri ve hedefleri için sağlam bir zemin oluşturması bekleniyor.