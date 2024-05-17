Hem Kahramanmaraş hem de Gaziantep baklavası, Türkiye'nin en meşhur ve lezzetli tatlıları arasında yer alır ve her ikisinin de kendine özgü özellikleri ve sevenleri vardır. Hangisinin "daha iyi" olduğu ise tamamen kişisel zevke ve damak tadına göre değişir.

Kahramanmaraş baklavası:

Daha ince yufkalar kullanılarak yapılır.

Fıstık oranı daha yüksektir ve genellikle fıstık içi kullanılır.

Daha şerbetli ve tatlıdır.

Tel kadayıf kullanılarak da yapılabilir.

Gaziantep baklavası:

Daha kalın yufkalar kullanılarak yapılır.

Fıstık ve ceviz karışımı kullanılır.

Daha az şerbetli ve tatlıdır.

Sadece yufka ile yapılır.

Lezzet haricinde, iki baklava arasında bazı önemli farklar da vardır:

Tarihçe: Her iki baklavanın da tarihi oldukça eskidir. Kahramanmaraş baklavasının Selçuklulara kadar uzanan bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Gaziantep baklavası ise Osmanlı döneminde saray mutfağında yapılmaktaydı.

Fıstık: Her iki baklavada da kullanılan fıstık çok önemlidir. Gaziantep baklavasında genellikle Antep fıstığı kullanılırken, Kahramanmaraş baklavasında ise Pazarcık fıstığı kullanılır.



Sonuç olarak:

Kahramanmaraş ve Gaziantep baklavası, Türk mutfağının iki önemli hazinesidir. Hangisinin "daha iyi" olduğu ise kişisel zevke göre değişir. Her ikisini de denemeden karar vermek zor olacaktır.

Eğer Kahramanmaraş'taysanız:

Maraş Dondurması: Baklavanızı Coğrafi işaretli meşhur Maraş dondurması ile birlikte mutlaka denemelisiniz.

Kahramanmaraş'ta birçok meşhur baklavacı bulunur. Bunlardan birini ziyaret ederek farklı baklavaları yerinde tadabilirsiniz.

Eğer Gaziantep'teyseniz:

Baklava Müzesi: Gaziantep'te bulunan Baklava Müzesi'ni ziyaret ederek baklava tarihi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Fıstık Kebabı: Baklavanın yanında fıstık kebabı da deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Yorumlarda Sizlerin tercihini de bekliyoruz...

Kahramanmaraş'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri