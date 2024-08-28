Kahramanmaraş’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve uzun bir aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl birçok sektörü bir araya getiriyor.

Tarımdan tekstile, sanayiden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede katılımcıya ev sahipliği yapan fuar, ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

Bu yılki fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri de Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği’nin katılımı oldu. Dernek Başkanı İbrahim Sarı, balıkçılar adına fuar alanında kurulan stantta ziyaretçilere balık yeme keyfi yaşattı.

Ziyaretçiler, taze balık lezzetlerini tatma imkânı bulurken, aynı zamanda balıkçılık sektörünün yerel temsilcileriyle de bir araya gelme fırsatı yakaladı.

İbrahim Sarı, fuarın balıkçılık sektörü için önemli bir tanıtım platformu olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş’ta balıkçılık kültürünü yaşatmak ve bu lezzeti daha geniş kitlelere tanıtmak için buradayız. Ziyaretçilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz,” dedi.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel hayatına canlılık katarken, farklı sektörleri ve kültürel unsurları bir araya getirerek şehrin sosyal dokusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.