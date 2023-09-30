Kahramanmaraş 2O. Bölge D.S.İ Müdürlüğünden alınan verilere göre, bazı barajlarda aktif su doluluk seviyesi alarm veriyor.

Türkiye genelinde yağış azlığı nedeniyle barajlarda su seviyesini kritik seviyeye düşürürken, Kahramanmaraş’ta barajlardaki su seviyesi, Sır, Kartalkaya, Kandil Barajı ile Ayvalı Barajının haricindeki barajlar yüzde 60 değerini koruyor.

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda geçen yıla oranla yağışların azlığı nedeniyle 2023 verilerinde önemli derecede düşüş gözlemlendi.

DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Kahramanmaraş’ta bugün itibariyle barajlarda su seviyesi şöyle; Menzelet yüzde 62, Sır yüzde 29, Ayvalı yüzde 5, Kartalkaya yüzde 22, Kılavuzlu yüzde 66, Sarıgüzel yüzde 81, Kandil yüzde 48, Adatepe yüzde 64.

