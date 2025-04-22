Kahramanmaraş Barınma Merkezi İmam Hatip Ortaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümünü, yabancı uyruklu öğrencilerin coşkulu katılımıyla kutladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, hazırladıkları halk oyunları, şiir dinletileri, kortej yürüyüşü ve müzikli gösterilerle bayram coşkusunu sahneye taşıdı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı etkinlik, 23 Nisan’ın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha pekiştirdi. Etkinlik, katılımcılara hem eğlenceli anlar yaşatırken hem de Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu özel günü anlamlı bir şekilde kutlama fırsatı sundu.