Kahramanmaraş’ta Haziran ayının ikinci haftasında sıcaklıklar adeta yaz mevsiminin gelişini müjdeliyor.

Meteoroloji verilerine göre 7-10 Haziran 2025 tarihleri arasında şehirde etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler 37 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.

Gün Gün Kahramanmaraş Hava Durumu:

📅 7 Haziran Cumartesi

Hava Durumu: Çok sıcak, açık hava

Gündüz Sıcaklığı: 37°C

Gece Sıcaklığı: 18°C

📅 8 Haziran Pazar

Hava Durumu: Güneşli, bunaltıcı sıcak KİPAŞ Eğitim Kurumları Anaokulu öğrencilerinin mezuniyet coşkusu! İçeriği Görüntüle

Gündüz Sıcaklığı: 37°C

Gece Sıcaklığı: 18°C

📅 9 Haziran Pazartesi

Hava Durumu: Açık ve sıcak

Gündüz Sıcaklığı: 36°C

Gece Sıcaklığı: 20°C

📅 10 Haziran Salı

Hava Durumu: Çok sıcak ve kuru

Gündüz Sıcaklığı: 36°C

Gece Sıcaklığı: 22°C

Meteorolojiden Kritik Uyarı:

Meteoroloji uzmanları, bu sıcak hava dalgasının sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek özellikle öğle saatlerinde (11:00 - 16:00) açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, güneş koruyucu kullanmaları ve mümkün olduğunca gölgede kalmaları öneriliyor.

Tarım ve Hayvancılığa Etkisi:

Sıcak hava tarım ve hayvancılığı da etkileyebilir. Uzmanlar, çiftçilere sulama saatlerini sabah erken ya da akşam saatlerine kaydırmaları tavsiyesinde bulunuyor.