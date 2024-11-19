Kahramanmaraş Belediye Başkanları Birliği Dernek Başkanı Osman Okumuş, geçmiş dönem Göksun Belediye Başkanı Dr. Ramazan Hurç ve geçmiş dönem Geben Belediye Başkanı Vahit Kahveci, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’yi makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Cüce, misafirlerini belediye hizmet binası girişinde çiçeklerle karşıladı.

Başkan Cüce Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, ilçe genelinde sürdürülecek çalışmalar için şimdiden kapsamlı bir program oluşturduklarını vurguladı.

Başkan Cüce, göreve geldiği kısa süre içinde birçok mahalleye dokunduklarını, asıl yatırım ve yapım planlarının ise gelecek yıl ilkbahardan itibaren yoğun bir şekilde başlayacağını ifade etti.

Dernek Başkanı Osman Okumuş ise Selim Cüce’nin misafirperverliğine teşekkür ederek, halkla iç içe olan yapısıyla Göksun’a önemli katkılar sunacağına inandığını dile getirdi.

Başkan Okumuş, “Selim Cüce Bey’in görev süresi boyunca ilçede önemli hizmetlere imza atacağına inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve fikir alışverişi ile sona erdi.