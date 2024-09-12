Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Toplantıda, Yetki devri, Araç alımı, öğrencilere nakdi destek sağlanması, İlçe belediyelerine ek ödenek gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddelerinin yanı sıra ilçelerin ihtiyaçları ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar da değerlendirildi.