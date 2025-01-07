Açıklanan verilere göre, 2024 yılında şehir genelinde toplam 7.594 yangın olayı meydana geldi. Ayrıca, 656 trafik kazası, 65 su baskını ve 15 boğulma vakası kaydedildi. Kahramanmaraş İtfaiyesi, bu olayların tamamına hızlı bir şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.

İtfaiye ekipleri, afet ve acil durumlara müdahale etmek için 23 şube, 346 personel ve 64 araçlık güçlü bir kadroyla hizmet veriyor. Bunun yanı sıra, toplumun afet bilincini artırmak için 29.201 kişiye eğitim verildiği ve 540 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

Yıl boyunca toplam 11.509 olaya müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi, 7/24 çalışma anlayışıyla görevini sürdürerek, halkın güvenliği için özveriyle çalışmaya devam ediyor.